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04.01.2021 (19:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по баскетболу

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.

В турнире, который проходил в рамках новогодней спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ, приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.

По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота охраны, второе место – 3 мотострелковая рота, команда ремонтной роты первое место.

Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую таблицу новогодней спартакиады.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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