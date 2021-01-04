04.01.2021 (19:00)
Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по баскетболу
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдовы (ОГРВ ПРРМ) провели турнир по баскетболу между подразделениями.
В турнире, который проходил в рамках новогодней спартакиады среди подразделений ОГРВ ПРРМ, приняли участие 8 команд. По условиям проведения состязания команды были разделены на две группы из которых по две команды выходили в полуфинал турнира.
По результатам турнира по баскетболу среди подразделений ОГРВ ПРРМ третье место заняла рота охраны, второе место – 3 мотострелковая рота, команда ремонтной роты первое место.
Призёры состязаний получили грамоты и медали, а также заработали баллы для своих подразделений в общую таблицу новогодней спартакиады.
Новости по теме:
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области начали готовиться к новому конкурсу АрМИ «Тактический стрелок»
Метки: