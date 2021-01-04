Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.01.2021 (18:00)

Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С» ЗВО отразили условное нападение воздушных целей в ходе тренировок на специальном тренажере

В Санкт-Петербурге боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели тренировку по отражению воздушных налетов условных малоразмерных и маловысотных целей.

С помощью специального тренажёра военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона отработали задачи по обнаружению, захвату и сопровождению сверхманёвренных целей на высотах до 6 км и удалении до 70 км.

Кроме того, расчеты ЗРПК «Панцирь-С» провели тестирование ракетных и пушечных огневых каналов, выполнили нормативы по переводу техники в боевое и походное состояние.

«Панцирь-С» способен уничтожать воздушные цели, имеющие скорость до 1000 м/с, на дистанции от 200 до 20 тысяч метров. Комплекс может уничтожать воздушные цели на высоте от 5 до 15 тысяч метров. Также комплекс может бороться с легкой бронированной техникой противника и его живой силой.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области начали готовиться к новому конкурсу АрМИ «Тактический стрелок»
Свыше 9000 мероприятий боевой подготовки запланировано в Восточном военном округе на 2021 год
В 2021 году в Таманскую дивизию ЗВО поступят современные ПТРК «Хризантема-С»
В Ленинградскую армию ВВС и ПВО поступили комплексы единой системы геопространственной информации

Метки:
ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false