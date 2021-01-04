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04.01.2021 (17:00)

В минувшем году саперы ЗВО разминировали более 1500 взрывоопасных предметов в Санкт-Петербурге и Ленобласти

На территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в минувшем году мобильными группами разминирования инженерно-саперного полка  общевойсковой армии Западного военного округа было обнаружено, вывезено и утилизировано свыше 1,5 артиллерийских  снарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Взрывоопасные предметы различного калибра были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках, и лесных массивах региона.

Кроме того, военнослужащие соединения провели инженерную разведку  более 200 тыс.кв.м территории на местах совместных экспедиций с поисковыми отрядами региона, проходивших на территории Ленинградской области в рамках Всероссийской «Вахты памяти-2021». 

Все обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены установленным способом.

Военнослужащие подразделений разминирования ежедневно выполняют более 10 заявок по разминированию в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. На вооружении инженерно-саперных подразделений общевойсковой армии ЗВО имеется новейший комплекс разминирования МИКР, включающий в себя различные устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и общевойсковые костюмы разминирования ОВР-2, оборудованные защитным шлемом и специальными кевларовыми пластинами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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