04.01.2021 (16:00)
Более 2500 военнослужащих по контракту ЮВО прошли курсы выживания
В Южном военном округе (ЮВО) с начала текущего года более 2,5 тыс. военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».
Сборы организованы для контрактников, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, на базе окружных учебных центров, дислоцированных в Волгоградской области и Севастополе.
После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях ЮВО.
В ходе практической части занятий обучаемые выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.
Помимо этого военнослужащие прошли один из сложнейших элементов подготовки – «обкатку» танком Т-90, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.
Также в программу обучения входило изучение основным воинским дисциплинам, а также марш-бросок с элементами «курса выживания».