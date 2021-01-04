04.01.2021 (16:00)

Более 2500 военнослужащих по контракту ЮВО прошли курсы выживания

В Южном военном округе (ЮВО) с начала текущего года более 2,5 тыс. военнослужащих по контракту успешно прошли сборы по интенсивной подготовке с элементами курса «выживания».

Сборы организованы для контрактников, находящихся на испытательном сроке после заключения первого контракта, на базе окружных учебных центров, дислоцированных в Волгоградской области и Севастополе.

После успешной сдачи выпускных экзаменов военнослужащие продолжили службу в соединениях и воинских частях ЮВО.

В ходе практической части занятий обучаемые выполнили нормативы по преодолению огненно-штурмовой полосы в составе отделений и огневой подготовке.

Помимо этого военнослужащие прошли один из сложнейших элементов подготовки – «обкатку» танком Т-90, выполняя при этом метание учебных противотанковых гранат.

Также в программу обучения входило изучение основным воинским дисциплинам, а также марш-бросок с элементами «курса выживания».

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