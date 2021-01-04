04.01.2021 (15:00)
В Курской области сформирован первый отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии ЗВО
В Курской области сформирован первый отдельный ремонтно-восстановительный батальон общевойсковой армии Западного военного округа.
Новое формирование предназначено для обеспечения воинских частей и соединений Смоленской, Брянской, Воронежской, Курской, Смоленской и Московской областей.
Работа военнослужащих ремонтно-восстановительного батальона обеспечена сборными пунктами поврежденных машин таким образом, что батальон способен самостоятельно охватить потребности в восстановлении ракетно-артиллерийского вооружения, бронетанкового вооружения и техники, автомобильной и инженерной техники, вооружения и средств РХБ зашиты, техники связи и тыла, а также по проверке средств ремонта и измерений штатных подразделений воинских частей и соединений. В случае возникновения экстренных ситуаций ремонтно-восстановительный батальон будет способен обеспечить быструю эвакуацию поврежденной техники с поля боя.
В состав батальона вошло свыше 100 единиц специальной техники - подвижных средств технического обслуживания и ремонта, а также подразделения ремонтной роты бронетанковой техники, ремонтной роты вооружения, ремонтной рота автомобильной техники, взвод специальных работ, эвакуационный взвод, а также подразделения обеспечения: взвод материального обеспечения, взвод связи, медицинский пункт.