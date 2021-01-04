04.01.2021 (13:00)

Первые состязания среди старшин Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО прошли в Брянской области

В период новогодних праздников прошли первые состязания среди подразделений Ельнинского мотострелкового соединения общевойсковой армии Западного военного округа в Брянской области.

Соревнования собрали более 50 лучших военнослужащих и воинских частей от Смоленска до Брянска. Для участников была сформирована специальная «полоса обязанностей старшины», направленная на всестороннюю проверку должностных навыков военнослужащих. В неё вошли такие «препятствия», как сервировка чайной комнаты и комнаты досуга, наведение порядка в прикроватной тумбочке, заправку кровати, расчёт массы стирального порошка, сборка и разборка пылесоса, а также неполная разборка автомата Калашникова АК-74М и снаряжение магазина. Перед полосой препятствий участники прошли тестирование на знание теоретических основ ведения ротного хозяйства.

Главной задачей во время проведения конкурса стала подготовка старшин подразделений к новшествам в организации внутренней службы и быта военнослужащих, которые были введены в начале нового периода обучения.

На завершающем этапе соревнований лучшие старшины выступили с предложениями об улучшении бытовых условий военнослужащих, а также провели инструкторско-методические занятия по организации ротного хозяйства, ведению учёта материальных средств и выполнению требований противопожарной безопасности.

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