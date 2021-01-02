02.01.2021 (13:35)

Музей «Дорога памяти» рассказывает о вкладе фронтовых агитбригад в Победу в Великой Отечественной войне

Новый год объединял всех граждан Советского Союза, во все времена. Так же было и во время Великой Отечественной войны. В то непростое время каждый старался внести свой вклад в борьбу с врагом, если не бороться самому с оружием в руках, то хотя бы облегчать участь тех, кто на передовой. Праздник отмечали на фронте, в тылу, в эвакуации, на оккупированных землях.

Огромный вклад в общую Победу над врагом внесли агитбригады. Выступления артистов по большей части были сборными концертными программами, которые включали в себя сценки, монологи, отрывки из спектаклей, номера артистов цирка. Приезда артистов с огромным нетерпением ждали все. Слушая концерт, солдаты на время забывали весь ужас войны, вспоминали дом, семьи, любимых и родных.

В артистах видели товарищей по борьбе, только с другим оружием. Им также приходилось работать круглые сутки, мерзнуть и голодать. Часто концерты давались непосредственно близости от линии фронта. Случалось, что артисты попадали под обстрелы прямо во время выступлений. Однажды, когда пела Клавдия Шульженко, немецкая авиация совершила налёт, заработала зенитная артиллерия, начали рваться бомбы. Певицу буквально силой столкнули вниз и укрыли шинелью. Когда налёт закончился, певица снова поднялась на сцену, отряхнулась и допела концерт. Клавдия Ивановна дала более 100 концертов в блокадном Ленинграде, пела на передовой, в госпиталях, в тылу. Её песня "Синий платочек" стала одной из самых любимых песен на фронте.

Где только артисты не выступали: землянках, в избах, в лесах, в окопах, в оврагах, на военных кораблях и аэродромах, на вокзалах, в госпиталях. Приходилось выступать и шепотом и по телефону – бойцы-связисты, к которым приехали актеры, не могли отойти от аппаратов и так слушали концерт. Так вместе с военнослужащими участники фронтовых бригад прошли весь путь до Берлина. 42 000 актеров показали 1 миллион 350 тысяч спектаклей и концертов. Это официальная цифра. На самом деле выступлений было гораздо больше.

Хорошее настроение тоже было своеобразным оружием, и артисты им владели в совершенстве. В Великую Победу вносил свой вклад каждый.

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