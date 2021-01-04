04.01.2021 (12:00)

В 2020 году на Балтийском флоте 784 военнослужащих были обеспечены служебным и постоянным жильем

В 2020 году через отдел (г. Калининград) ФГКУ «Западное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России исполнены социальные обязательства по предоставлению служебного жилья в отношении 647 военнослужащего, проходящего службу в Калининградской области.

В прошлом году для нужд военнослужащих был сдан служебный жилой дом на 64 квартиры в г. Балтийске, и 583 семьи военнослужащих получили служебные жилые помещения в уже имеющемся специализированном жилищном фонде.

Кроме того, в 2020 году 127 военнослужащих Балтийского флота, проходящих службу в Калининградской области, получили жилищную субсидию, за счет которой они приобрели жилые помещения для постоянного проживания. Общая сумма бюджетных средств, выделенных флоту для предоставления жилищной субсидии в 2020 году составила около одного млрд. рублей. 10 военнослужащих флота получили квартиры для постоянного проживания в других субъектах Российской Федерации.

В наступившем году для обеспечения служебным жильём военнослужащих Балтийского флота запланирован ввод в эксплуатацию двух домов на 260 квартир по улице Артиллерийская, в Калининграде.

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