04.01.2021 (11:00)

Российские летчики 201-й военной базы в Таджикистане за 2020 год налетали около 500 часов

Российские вертолетчики 201-й военной базы, дислоцированной в Республике Таджикистан, в ходе выполнения учебно-боевых задач в 2020 учебном году налетали около 500 часов, при этом каждый летчик провел за штурвалом боевой машины в среднем более 100 часов.

«По сравнению с прошлым учебным годом мы увеличили интенсивность боевой подготовки экипажей армейской авиации в среднем на 10%. Летчики приняли участие в 10 летно-тактических учениях, провели более 30 учебных воздушных боев по отражению авиационного нападения условного противника», - рассказал временно исполняющий обязанности командира авиационной группы капитан Андрей Губорев.

Кроме того, экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 отработали программу горной подготовки: выполнили задачи по аэронавигации, воздушной разведке, и уничтожению средств огневого поражения «противника», скрытых в горных ущельях. Около 20% учений было проведено в ночное время, летчики отработали пилотирование боевых машин ночью, с использованием очков ночного видения ГЕО-ОНВ-1. Также в 2020 учебном году экипажи армейской авиации были задействованы более чем в 40 тактических, специальных и тактико-специальных учениях.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. В 2020 году на вооружение военной базы поступило два новых транспортно-боевых вертолета Ми-8МТВ5-1.

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