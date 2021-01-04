04.01.2021 (10:04)

В 2021 году в гвардейской танковой армии ЗВО будет проведено свыше 3000 боевых стрельб

В 2021 году в гвардейской танковой армии Западного военного округа будет проведено свыше 4 тыс. боевых стрельб отделений, взводов, ротных и батальонных тактических учений, а также плановых мероприятий боевой подготовки в звене «бригада дивизия», – сообщил командующий танковой армии генерал-лейтенант Сергей Кисель.

«Солдаты, сержанты и офицеры армии примут активное участие в отборочных этапах более 25 различных конкурсах Армейских международных игр – 2021. Также полигон Алабино гвардейской танковой армии примет в этом году три международных конкурса – «Танковый биатлон», «Полевая кухня» и «Страж порядка», а также VII Международный военно-технический форум-2021», – дополнил командующий.

В 2020 году рамках огневой подготовки военнослужащие армии провели в общем более 2,7 тыс. боевых стрельб. Ведение огня осуществлялось по целям на расстояниях от 100 м до 40 км, имитирующим строения, бронированную технику и пехоту условного противника. Около половины боевых стрельб прошло в ночное время.

В течении прошлого года военнослужащие совершенствовали навыки в стрельбе из десятков образцов штатного вооружения и орудий боевой техники, в том числе современные танки Т-80, Т-72Б3, Т-90 и бронетранспортеры БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, реактивные системы залпового огня «Град» и другой боевой техники.

Все мероприятия боевой подготовки военнослужащих проводились на полигонах в Московской, Нижегородской, Смоленской, Ивановской и Ярославской областях где дислоцируется гвардейская танковая армия ЗВО. А также на полигоне Капустин Яр в Астраханской обл.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице