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04.01.2021 (09:00)

В 2020 году с военнослужащими подразделений ПВО ЮВО в Абхазии провели более 60 тактических учений и тренировок по управлению огнем

В 2020 учебном году военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели более 60 тактических учений и тренировок по управлению огнем, в т.ч. тактические учения с боевыми стрельбами на полигонах в Астраханской области и Краснодарском крае.

В ходе учений и тренировок специалисты ПВО поразили более 1,5 тыс. учебных воздушных целей, имитирующих беспилотные и пилотируемые летательные аппараты, тактические авиационные и зенитные ракеты, что на 40% превысило показатели 2019 года.

Поражение средств воздушного нападения условного противника осуществлялось как электронными пусками ракет, так и реальными боевыми пусками.

Специалисты ПВО в режиме реального времени успешно отработали задачи по маневренным и скоростным воздушным целям.

В ходе учебных боев расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» военной базы отработали задачи по поражению воздушных целей в различных диапазонах высот в условиях радиоэлектронных помех.

В новом году планируется провести около 300 совместных крупных мероприятий боевой подготовки, около половины тактических учений пройдут, в двустороннем формате.

В ходе проведения совместных учений с военнослужащими вооруженных сил России и Абхазии будут отработаны вопросы совершенствования действий в ходе отражения атак условного противника с воздуха, на земле и в море, как в горных условиях, так и на морском побережье.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ , Боевая подготовка
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