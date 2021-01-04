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04.01.2021 (15:02)

Более 600 призывников Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ перешли на контрактную службу

В 2020 году в подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ прибыло более 1200 призывников. Часть из них прошла обучение в учебных подразделениях Воздушно-десантных войск. Призывники прибывали из более чем 40 регионов страны. Молодые парни в возрасте от 18 до 25 лет прибыли с желанием проходить воинскую службу в подразделениях Воздушно-десантных войск.

После принятия присяги и распределения по подразделениям командиры в ходе военно-политической работы разъяснили порядок прохождения военной службы по контракту, представляющиеся военнослужащим льготы и социальные гарантии.

Условия приема для кандидатов для прохождения службы остаются прежними: возраст от 19 до 35 лет, образование должно быть не ниже среднего (полного) общего.

В настоящее время часть дивизии составляют военнослужащие по контракту, так же есть и подразделения где сержанты, как более опытные специалисты, контрактной службы, а остальные должности комплектуются военнослужащими по призыву.

По итогам прошлого года более 600 военнослужащих по призыву выбрали прохождение службы на контрактной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Контрактник , Военная служба по призыву , Служба по контракту , Западный военный округ , Командование Воздушно-десантных войск
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