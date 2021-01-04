04.01.2021 (11:02)

Летный состав морской авиации ВМФ начнет подготовку на новейшем учебно-тренажерном комплексе с искусственным интеллектом в 2021 году

В наступившем 2021 году летный состав морской авиации ВМФ начнет подготовку на новейшем учебно-тренажерном комплексе с искусственным интеллектом.

Как сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов – введенный в строй в конце 2020 года, новейший учебно-тренировочный комплекс в центре боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации Военно-Морского Флота в Ейске в 2021 году будет в полной мере использоваться для подготовки морских летчиков.

Он представляет собой новейшую систему тренажеров и агрегатов для полноценной подготовки лётного и инженерно-технического состава истребительной, противолодочной и палубной авиации ВМФ. Для обучения морских лётчиков оборудованы шесть специализированных классов, установлены динамические тренажёры вертолётов Ка-27М, Ка-29 и Ка52К, а также комплексный тренажёр многоцелевого истребителя Су-30СМ, особенностью которого является применение возможностей искусственного интеллекта.

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