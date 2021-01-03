03.01.2021 (09:00)

Более 1000 образцов специального вооружения получили подразделения военной полиции ЦВО в 2020 году

Более 1 тыс. образцов специального вооружения получили подразделения военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году. Об этом сообщил начальник регионального управления военной полиции ЦВО полковник юстиции Константин Смирнов.

«В 2020 году подразделения военной полиции ЦВО получили более 1 тыс. единиц специального вооружения, военной техники, комплектов индивидуальной защиты и иных вспомогательных средств», - заявил полковник юстиции Константин Смирнов.

В числе них защитные комплекты «Модуль-Монолит», щиты «Авангард», лазерные фонари «Поток», а также комплекты оружия нелетального действия. Также новинками специальных средств, поступивших на вооружение военных полицейских ЦВО, стали универсальные резиновые телескопические палки ПУС-3 «Аргумент», шарнирные наручники БОС «Нежность» и бесствольные травматические пистолеты для самообороны «Оса».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице