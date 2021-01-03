03.01.2021 (08:00)

В новогодние праздники с военнослужащими ВВО в Забайкалье проводятся занятия по лыжной подготовке

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в новогодние выходные проводится лыжная эстафета. Около тысячи комплектов снаряжения для лыжного спорта предоставлено военнослужащим.

Бег на лыжах проводится в рамках спортивно-массовой работы в соединениях и воинских частях два раза в неделю. Военнослужащие преодолевают дистанции от 3 до 10 километров. Занятия проводятся, как в местах дислокации частей, так и на специализированных базах.

Кроме того, программа спорт-массовой работы во время январских праздников включает в себя занятия по физической подготовке в спортивных залах, где военнослужащие занимаются армейским рукопашным боем, выполняют упражнения на перекладине, брусьях и других спортивных снарядах, проводятся соревнования по игровым видам спорта.

Все мероприятия по лыжной и физической подготовке проходят под контролем медицинской службы.

Также в конце января в соединениях и воинских частях общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Забайкальском крае, запланированы соревнования по лыжным гонкам.

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