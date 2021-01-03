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03.01.2021 (07:00)

Около 300 единиц автомобильной техники получил ЦВО по итогам 2020 года

Соединения и воинские части Центрального военного округа получили более 320 единиц различной автомобильной техники по итогам 2020 года.

В Сибирь, Поволжье и на Урал поступило более 80 грузовых автомобилей "Урал" различных модификаций, 90 единиц автомобилей "Камаз", более 40 санитарных автомобилей. В подразделения специального назначения, дислоцированные в Самарской и Новосибирской области, прибыло около 20 единиц бронеавтомобилей "Тайфун 4х4" и "Тайфун-К".

Кроме того, поступило 45 единиц современной автомобильной техники для перевозки командного и личного состава воинских частей.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Центральный военный округ , Перевооружение , Автомобили
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