03.01.2021 (06:30)
На Камчатке проходит традиционная новогодняя лыжная гонка подводных сил ТОФ
На Камчатке, в рамках новогодних спортивных состязаний, в бухте Крашенинникова состоялась традиционная лыжная гонка Подводных сил Тихоокеанского флота.
Для участия в соревнованиях были заявлены представители командного состава подводных сил ТОФ, а также команды управления объединения, соединений подводных лодок, экипажи субмарин и семьи военных моряков. Всего в спортивном празднике принимают участие более 100 человек.
Программа соревнований включает лыжную гонку на 5 километров – для мужчин, на 3 километра для женщин и дистанцию в 1 км для детей.
Новогодняя лыжная гонка - это большой семейный праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки военнослужащих и членов их семей, пропаганду спорта и здорового образа жизни.
В завершении соревнований победители и призеры получили памятные дипломы и сладкие призы.