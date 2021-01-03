03.01.2021 (06:30)

На Камчатке проходит традиционная новогодняя лыжная гонка подводных сил ТОФ

На Камчатке, в рамках новогодних спортивных состязаний, в бухте Крашенинникова состоялась традиционная лыжная гонка Подводных сил Тихоокеанского флота.

Для участия в соревнованиях были заявлены представители командного состава подводных сил ТОФ, а также команды управления объединения, соединений подводных лодок, экипажи субмарин и семьи военных моряков. Всего в спортивном празднике принимают участие более 100 человек.

Программа соревнований включает лыжную гонку на 5 километров – для мужчин, на 3 километра для женщин и дистанцию в 1 км для детей.

Новогодняя лыжная гонка - это большой семейный праздник, который направлен на совершенствование физической подготовки военнослужащих и членов их семей, пропаганду спорта и здорового образа жизни.

В завершении соревнований победители и призеры получили памятные дипломы и сладкие призы.

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