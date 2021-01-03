03.01.2021 (06:00)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области начали готовиться к новому конкурсу АрМИ «Тактический стрелок»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО в Воронежской области начали готовиться к новому конкурсу АрМИ «Тактический стрелок»

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа приступили к первым тренировкам для участия в новом конкурсе Армейских международных игр-2021 «Тактической стрелок» на полигоне Погоново в Воронежской области.

Разведчики выполнили комплекс индивидуальных упражнений, а также прошли дистанцию в составе боевых двоек. Во время тренировки военнослужащие должны были провести эффективную стрельбу по мишеням из неудобных положений со сменой длинного и короткого стрелкового оружия, выбирая наиболее приоритетные цели.

Для создания более сложной тактической обстановки на стрельбище мишенная обстановка изменялась с использованием радиоуправляемых и движущихся мишеней на площади свыше 3 Га.

Для выполнения стрельб использовались автоматы АК-74М «обвес» и АК-12, оснащенные вспомогательными креплениями Пикатинни для улучшения индивидуальной эргономики и управления оружием.

Армейские международные игры 2021 года пройдут в период с 22 августа по 4 сентября. В ходе игр планируется провести 34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения.

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