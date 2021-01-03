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03.01.2021 (05:30)

В медицинское подразделение 58-й армии ЮВО поступили бронированные санитарные автомобили «Линза»

В медицинское подразделение мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в 2020-м году поступили бронированные санитарные автомобили «Линза».

На новой технике медикам предстоит освоить навыки эвакуации условно раненых в ходе полевых занятий в 2021 году. Современные автомобили позволят обеспечить выполнение правила «золотого часа» – максимально эффективно оказать первую помощь раненым и оперативно их эвакуировать.

Автомобиль «Линза» создан на базе КАМАЗ-Тайфун 4x4. Он позволяет эвакуировать с поля боя до шести раненых. Машина защищена по третьему классу бронирования, защищает от всех видов стрелкового оружия, выдерживает взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом. Колеса также бронированные, автомобиль с поврежденным колесом может проехать еще до 50 км по пересеченной местности.

«Линза» оснащена приспособлениями для вытаскивания из люков, перетаскивания раненых, щитами для эвакуации людей с повреждениями позвоночника и другим медицинским оборудованием. Машина позволяет перевозить раненых по пересеченной местности с максимальным комфортом.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Медицина
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