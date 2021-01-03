03.01.2021 (05:00)

Свыше 9000 мероприятий боевой подготовки запланировано в Восточном военном округе на 2021 год

В 2021 году в Восточном военном округе спланировано свыше девяти тысяч мероприятий боевой подготовки, более 1800 боевых стрельб и тактических учений.

Межвидовые (совместные) мероприятия боевой подготовки соединений, воинских частей и подразделений родов и видов войск будут направлены на повышение уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений при отработке тактических (специальных) задач.

Будут активно применяться ударные и разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, автоматизированные системы управления войсками и оружием. Учения будут проходить в тесном взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Особое внимание будет уделено подготовке и сглаживанию соединений для выполнения задач по борьбе с тактическим, воздушным, морским десантами в условиях применения условным противником беспилотных летательных аппаратов и средств РЭБ.

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