03.01.2021 (05:00)
Свыше 9000 мероприятий боевой подготовки запланировано в Восточном военном округе на 2021 год
В 2021 году в Восточном военном округе спланировано свыше девяти тысяч мероприятий боевой подготовки, более 1800 боевых стрельб и тактических учений.
Межвидовые (совместные) мероприятия боевой подготовки соединений, воинских частей и подразделений родов и видов войск будут направлены на повышение уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений при отработке тактических (специальных) задач.
Будут активно применяться ударные и разведывательные комплексы с беспилотными летательными аппаратами, автоматизированные системы управления войсками и оружием. Учения будут проходить в тесном взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Особое внимание будет уделено подготовке и сглаживанию соединений для выполнения задач по борьбе с тактическим, воздушным, морским десантами в условиях применения условным противником беспилотных летательных аппаратов и средств РЭБ.