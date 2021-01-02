02.01.2021 (11:28)

Боксеры спортшколы армейского клуба из Самары стали победителями и призерами новогоднего турнира в Бугуруслане

В Бугуруслане (Оренбургская область) прошли одни из главных соревнований – Новогодний турнир по боксу. Силой померились более 70 спортсменов из Самары, Бугуруслана, Бузулука, Новокуйбышевска, сел Асекеево, Завьяловка и др.

Соревнования проводились с соблюдением требований по профилактике и предотвращению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных Роспотребнадзором.

Юные боксеры спортивной школы самарского филиала ЦСКА не просто поучаствовали в боях, но и привезли домой три медали.

В весовой категории 40 кг второе место занял Матвей Подоплелов. В подгруппе «старшие юноши» первое место выиграл воспитанник спортшколы Данил Тарасов (54 кг). В этой же подгруппе в весе 66 кг лучшим стал Егор Борисов. По итогам соревнований Егор был признан «Лучшим боксером турнира».

По словам наставника юных атлетов, тренера по направлению «бокс» спортивной школы ЦСКА/Самара Вениамина Жигалина, ребята выступили достойно и провели большинство поединков с явным преимуществом.

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