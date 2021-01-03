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03.01.2021 (04:00)

В 2021 году в Таманскую дивизию ЗВО поступят современные ПТРК «Хризантема-С»

В Таманскую мотострелковую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа в рамках гособоронзаказа на замену противотанковым ракетным комплексам (ПТРК) «Штурм» в 2021 году поступит более 18 новых ПТРК «Хризантема-С» на гусеничном шасси.

В ближайшее время планируется полное перевооружения отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой.

ПТРК «Хризантема-С» предназначен для уничтожения современной и перспективной бронетехники противника, оснащенной динамической защитой, а также фортификационных и инженерных сооружений противника, его надводных и малоскоростных воздушных целей, живой силы.

ПТРК является самым мощным из всех существующих в настоящее время сухопутных противотанковых комплексов. Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищенность делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций Сухопутных войск.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Танковые войска , Западный военный округ , Перевооружение , Гособоронзаказ
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