03.01.2021 (03:00)

В Ленинградскую армию ВВС и ПВО поступили комплексы единой системы геопространственной информации

В управление Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, и соединений ПВО расположенных на территории Ленинградской и Тверской областей, в рамках государственного оборонного заказа поступили комплексы программно-технических средств единой автоматизированной системы обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ).

Данные комплексы предназначены для доступа к обновлённой, актуальной картографической информации о местности, представленной в виде электронных карт, космических и аэрофотоснимков, материалов и данных дистанционного зондирования Земли.

ЕАСО ГПИ позволяет осуществлять сбор, учёт и хранение пространственных данных в единой базе, а также информационный обмен между органами военного управления всех уровней в интересах решения задач обеспечения безопасности и обороны Российской Федерации.

В этом году планом гособоронзаказа предусмотрена установка подобной системы в управлении смешанной авиационной дивизии, расположенной в Воронежской области.

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