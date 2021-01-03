Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.01.2021 (03:00)

В Ленинградскую армию ВВС и ПВО поступили комплексы единой системы геопространственной информации

В управление Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа, и соединений ПВО расположенных на территории Ленинградской и Тверской областей, в рамках государственного оборонного заказа поступили комплексы программно-технических средств единой автоматизированной системы обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации геопространственной информацией (ЕАСО ГПИ).

Данные комплексы предназначены для доступа к обновлённой, актуальной картографической информации о местности, представленной в виде электронных карт, космических и аэрофотоснимков, материалов и данных дистанционного зондирования Земли.

ЕАСО ГПИ позволяет осуществлять сбор, учёт и хранение пространственных данных в единой базе, а также информационный обмен между органами военного управления всех уровней в интересах решения задач обеспечения безопасности и обороны Российской Федерации.

В этом году планом гособоронзаказа предусмотрена установка подобной системы в управлении смешанной авиационной дивизии, расположенной в Воронежской области.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Нижегородские разведчики ЗВО представят свое подразделение на 12 конкурсах АрМИ-2021
Более 200 современных образцов вооружения и военной техники поступило на вооружение в общевойсковое объединение ВВО в Приморье в 2020 году
Более 200 единиц военной и специальной техники поступит в гвардейскую танковую армию ЗВО в 2021 году
Около 20 единиц военной техники поступило российскую военную базу в Таджикистане в 2020 году

Метки:
ВВТ , ПВО , Авиация , Западный военный округ , Гособоронзаказ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false