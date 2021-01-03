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03.01.2021 (02:30)

Около 1000 учебно-боевых задач выполнила авиация армии ВВС и ПВО ВВО в 2020 году

Порядка 1000 учебно-боевых задач выполнили летчики авиации армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в течение 2020 года.

Самолетный и вертолетный парк авиационных соединений и летных частей объединения ВВС и ПВО ВВО был активно задействован в ходе проведения летно-тактических учений, в том числе и в каждом двухстороннем учении войск Восточного военного округа на Дальнем Востоке.

Экипажи выполняли летно-тактические задания более чем на 60 различных учениях, в ходе которых отработали нанесение огневого поражения по различным видам целей.

Летный состав авиации ВВО успешно выполнял задачи по боевому применению вооружения, включая бомбометание неуправляемыми авиационными снарядами, применению стрелково-пушечного вооружения, а также осуществлял стрельбы и пуски управляемыми авиационными средствами поражения на всех полигонах военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Авиация , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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