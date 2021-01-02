02.01.2021 (11:01)

Военнослужащие в Сибири поздравили с Новым годом воспитанников детских домов и социальных центров

Военнослужащие соединений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированных в Кемеровской, Новосибирской областях и Алтайском крае, поздравили воспитанников детских домов и социальных центров с Новым годом.

Неожиданным для детей стало появление Деда Мороза на военном автомобиле УАЗ. Военнослужащие совместно со сказочными персонажами подарили детям новогодние игрушки и сладкие подарки, пожелав здоровья, радости в жизни и исполнения всех желаний.

Дети остались безгранично рады подаркам и поздравлениям.

Для военнослужащих 41-ой общевойсковой армии уже стало доброй традицией посещать детей из детских домов и социальных центров, общаться с ними и руководством учреждений по вопросам оказания необходимой помощи.

Мероприятия проводились со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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