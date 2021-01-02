02.01.2021 (10:58)
Первая тысяча военнослужащих ЦВО полностью прошла вакцинацию от коронавируса
Первая тысяча военнослужащих Центрального военного округа полностью прошла вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.
В течение декабря военнослужащие были привиты первым и вторым компонентом вакцины. В первую очередь прививку поставили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.
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