Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2021 (10:58)

Первая тысяча военнослужащих ЦВО полностью прошла вакцинацию от коронавируса

Первая тысяча военнослужащих Центрального военного округа полностью прошла вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

В течение декабря военнослужащие были привиты первым и вторым компонентом вакцины. В первую очередь прививку поставили военные медицинские работники, которые непосредственно принимают участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей в Екатеринбургском и Чебаркульском гарнизонах.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Командующий войсками ЦВО вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны
Свыше 12500 объектов обработали военнослужащие РХБ защиты ВВО в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19 в 2020 году
Около 20 единиц военной техники поступило российскую военную базу в Таджикистане в 2020 году
Сибирские мотострелки приехали на военной технике поздравить с Новым годом воспитанников детского социального центра

Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false