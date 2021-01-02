02.01.2021 (10:56)

Командующий войсками ЦВО вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин в формате видеоконференцсвязи вручил медаль "За отвагу" 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щеткову, проживающему в Тюменской области.

Щетков был призван на фронт в ноябре 1943 года. В 1944 году во время наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Щетков был тяжело ранен, отражая контратаки противника, за что был представлен к медали "За отвагу".

"Хочу пожелать в новом году крепкого здоровья, чтобы оно позволило и дальше и детишкам, молодежи, сегодняшний офицерам, солдатам, учиться вашему великому подвигу. Подвигу защищать нашу великую Родину, наше дорогое Отечество. От всей души поздравляю вас боевой наградой- отметил генерал-полковник А.Лапин.

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