02.01.2021 (10:27)

Более 200 современных образцов вооружения и военной техники поступило на вооружение в общевойсковое объединение ВВО в Приморье в 2020 году

В 2020 году в Приморское общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО) поступило порядка 200 единиц современных образцов вооружения и военной техники.

На вооружение общевойсковой армии ВВО встали снегоболотоходы ГАЗ - 3344 «Алеут», бронетранспортеры БТР-82АМ, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, грузовые четырехосные автомобили КамАЗ – 63501, специальные машины ГАЗ-2330 «Тигр», а также боевые машины пехоты БМП-2М и другая современная техника.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице