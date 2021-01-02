02.01.2021 (10:27)
Более 200 современных образцов вооружения и военной техники поступило на вооружение в общевойсковое объединение ВВО в Приморье в 2020 году
В 2020 году в Приморское общевойсковое объединение Восточного военного округа (ВВО) поступило порядка 200 единиц современных образцов вооружения и военной техники.
На вооружение общевойсковой армии ВВО встали снегоболотоходы ГАЗ - 3344 «Алеут», бронетранспортеры БТР-82АМ, тяжелые механизированные мосты ТММ-3М2, грузовые четырехосные автомобили КамАЗ – 63501, специальные машины ГАЗ-2330 «Тигр», а также боевые машины пехоты БМП-2М и другая современная техника.
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