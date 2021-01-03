03.01.2021 (02:00)

В Калининградской области в 2020 году военнослужащими приобретено 315 жилых помещений по программе военной ипотеки

В 2020 году в Калининградской области участниками накопительно-ипотечной системы (НИС) заключено 315 сделок на сумму более 1 млрд. 130 млн. руб., из них 33 - по договорам долевого участия в строительстве, а 31 военнослужащий приобрели жилые дома с земельным участком.

При этом средняя площадь приобретаемой квартиры на вторичном рынке составляет 60,24 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 59,5 тысячи рублей. В новостройках средняя площадь квартиры составляет 64,4 квадратных метров, а средняя стоимость одного квадратного метра 59,3 тысяч рублей. Средняя площадь индивидуальных жилых домов с земельным участком составила 143,0 квадратных метров при стоимости 28,7 тыс. рублей за квадратный метр.

Продолжается рефинансирование ипотечных кредитов военнослужащих-участников НИС, оформленных по программе "Военная ипотека" банком ЗЕНИТ, ПАО «БАНК СГБ», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», АО «АБ «Россия», АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк» (АО), АО «Банк ДОМ.РФ». Минимальные процентные ставки при рефинансировании ранее полученного ипотечного кредита составляет 7,3% годовых, по программе «Семейная ипотека для военнослужащих» - 4,9% годовых, по программе «Господдержка 2020» - 5,75% годовых.

Размер накопительного взноса на одного участника НИС на 2021 год проиндексирован и составляет 299 081,2 рублей.

В Калининградской области с начала функционирования накопительно-ипотечной системы приобретено свыше 6900 жилых помещений на общую сумму более 21,4 млрд. рублей.

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