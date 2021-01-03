03.01.2021 (01:30)

Масштабное строительство объектов военной инфраструктуры общевойскового объединения ВВО в Приморье велось в 2020 году

В 2020 году на территории и в зоне ответственности общевойскового объединения ВВО в Приморском крае военными строителями в кратчайшие сроки построен многофункциональный медицинский центр в г. Уссурийске на 60 койко-мест. Его строительство велось 41 день. Медцентр построен по принципу Мельциеровских боксов, оснащен самыми современными инженерными системами, медицинским оборудованием и мебелью.

Также в мотострелковом полку общевойскового объединения в г. Уссурийске Приморского края идет реконструкция столовой на 1200 мест. Более того, подобные работы ведутся в трех казармах по 200 мест каждая. Эти здания являются объектами культурного наследия страны, они построены в 1902 -1910 гг. прошлого века.

В мотострелковом соединении Приморской общевойсковой армии ВВО в селе Сибирцево передана в эксплуатацию современная столовая, рассчитанная на одновременное обслуживание порядка 800 военнослужащих. Это третий объект капитального строительства, возведенный военными строителями в этом гарнизоне. Также в этом году сданы в эксплуатацию две казармы на 400 койко-мест каждая.

Кроме того, в зоне ответственности общевойскового объединения ВВО в Приморье военными строителями в Уссурийском суворовском военном училище сдан в эксплуатацию крытый каток для круглогодичного использования.

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