Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.01.2021 (01:30)

Масштабное строительство объектов военной инфраструктуры общевойскового объединения ВВО в Приморье велось в 2020 году

В 2020 году на территории и в зоне ответственности общевойскового объединения ВВО в Приморском крае военными строителями в кратчайшие сроки построен многофункциональный медицинский центр в г. Уссурийске на 60 койко-мест. Его строительство велось 41 день. Медцентр построен по принципу Мельциеровских боксов, оснащен самыми современными инженерными системами, медицинским оборудованием и мебелью.

Также в мотострелковом полку общевойскового объединения в г. Уссурийске Приморского края идет реконструкция столовой на 1200 мест. Более того, подобные работы ведутся в трех казармах по 200 мест каждая. Эти здания являются объектами культурного наследия страны, они построены в 1902 -1910 гг. прошлого века.

В мотострелковом соединении Приморской общевойсковой армии ВВО в селе Сибирцево передана в эксплуатацию современная столовая, рассчитанная на одновременное обслуживание порядка 800 военнослужащих. Это третий объект капитального строительства, возведенный военными строителями в этом гарнизоне. Также в этом году сданы в эксплуатацию две казармы на 400 койко-мест каждая.  

Кроме того, в зоне ответственности общевойскового объединения ВВО в Приморье военными строителями в Уссурийском суворовском военном училище сдан в эксплуатацию крытый каток для круглогодичного использования.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Более 200 современных образцов вооружения и военной техники поступило на вооружение в общевойсковое объединение ВВО в Приморье в 2020 году
В дни новогодних праздников около 30 сторожевых собак помогают караулу охранять объекты танкового соединения ВВО
В 2020 году ТОФ принял участие в 11 конкурсах в рамках Армейских международных игр
Музей Дома офицеров Белогорского гарнизона можно посетить через видеоэкскурсию

Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Военное строительство
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false