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02.01.2021 (10:30)

Свыше 12500 объектов обработали военнослужащие РХБ защиты ВВО в рамках мероприятий по борьбе с COVID-19 в 2020 году

В 2020 году в связи с появлением нового коронавирусного заболевания специалисты управления войск РХБ защиты Восточного военного округа разработали и довели до соединений и воинских частей методические рекомендации, инструкции и алгоритм противоэпидемиологических мероприятий в повседневной жизнедеятельности войск (сил). Это позволило существенно снизить уровень распространения заболевания в зоне ответственности военного округа.

В течение пандемии были обработаны свыше 12,5 тыс. объектов общей площадью 16,2 млн квадратных метров. Это: 4 многофункциональных центра, 9 санаториев, 23 предприятия ОПК, 4 образовательных учреждения, 26 воинских эшелона и 40 самолетов транспортной авиации. Была проведена дезинфекция личного состава и техники, принимавших участие в Параде Победы, места проведения международного конкурса АрМИ-2020 «Суворовский натиск», военно-технического форума «Армия-2020».

Для проведения обработки было привлечено более 600 военнослужащих и 97 единиц специальной техники, израсходовано более 211 тонн дезинфекционных веществ. Кроме того, в настоящее время в резерве находятся еще 16 отрядов специальной обработки, 5 из которых готовы приступить к выполнению любой поставленной задачи уже в течение 4 часов после приказа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , COVID-19
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