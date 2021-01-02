02.01.2021 (09:47)
В дни новогодних праздников около 30 сторожевых собак помогают караулу охранять объекты танкового соединения ВВО
В танковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в Республике Бурятия, уделяется большое внимание вопросам охраны военных объектов в праздничные дни с помощью сторожевых собак.
Специально обученные животные выращены в соединении, где с ними занимаются опытные кинологи. Тренировки собак проходят по два раза в день, военнослужащие также в процессе подготовки осваивают не только методики работы со своими питомцами, но и навыки по уходу за ними. В питомнике находятся в основном кавказские овчарки и бурят-монгольские собаки.
Всего в питомнике танковой воинской части ВВО содержится около 30 сторожевых собак, которые ежедневно помогают суточному караулу в охране военных объектов соединения.
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