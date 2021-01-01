01.01.2021 (23:23)

Хор военнослужащих отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Улан-Удэ принял участие в закрытии тематического Года памяти и славы в Бурятии

В столице Республике Бурятия - городе Улан-Удэ в конце декабря 2020 года состоялось закрытие тематического Года памяти и славы, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Главная цель его проведения — сохранение исторической памяти и проведение мероприятий, посвященных годовщине Великой Победы.

Особое внимание в 2020 году было уделено сохранению, реставрации и установке памятников военной истории в столице Бурятии.

В течение года с участием личного состава отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения всего было отремонтировано 15 памятников, 3 мемориала, 6 бюстов, 3 братских могилы, открыты мемориальные доски. Также гвардейцы "крылатой пехоты" приняли активное участие во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб», «Окна Победы» и «Свеча памяти».

В заключительном мероприятии - большом концерте творческих коллективов и солистов муниципальных учреждений культуры города Улан-Удэ, принял участие и хор военнослужащих гвардейского соединения, который исполнил песни военных лет.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице