01.01.2021 (21:27)
Театр Армии приглашает на свои спектакли
Со второго по десятое января включительно в Театре Армии покажут сказку «Запасной богатырь» (в 11-00 и в 14-00). Кроме того, артисты ЦАТРА представят премьерные и уже полюбившиеся зрителям спектакли из своего репертуара.
2 января — нежная сентиментальная комедия «Дом под снос».
3 января — мелодрама «Одноклассники», о памяти, о прошлом и настоящем.
4 января — бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской — «Баба голубиная» и уморительная комедия «Завещание целомудренного бабника».
5 января — грандиозная афера во имя любви — «Леди на день».
6 января — музыкальная комедия «Главная роль».
7 января — мелодраматическая комедия о любви и женской мудрости «Филумена Мартурано»
8 января — легендарный спектакль «Давным-давно».
9 января — спектакль-праздник «Госпожа Министерша».
10 января — о важности любви и умении слышать друг друга в спектакле «Игра на клавишах души».