01.01.2021 (21:27)

Театр Армии приглашает на свои спектакли

Со второго по десятое января включительно в Театре Армии покажут сказку «Запасной богатырь» (в 11-00 и в 14-00). Кроме того, артисты ЦАТРА представят премьерные и уже полюбившиеся зрителям спектакли из своего репертуара.

2 января — нежная сентиментальная комедия «Дом под снос».

3 января — мелодрама «Одноклассники», о памяти, о прошлом и настоящем.

4 января — бенефис народной артистки РСФСР Алины Покровской — «Баба голубиная» и уморительная комедия «Завещание целомудренного бабника».

5 января — грандиозная афера во имя любви — «Леди на день».

6 января — музыкальная комедия «Главная роль».

7 января — мелодраматическая комедия о любви и женской мудрости «Филумена Мартурано»

8 января — легендарный спектакль «Давным-давно».

9 января — спектакль-праздник «Госпожа Министерша».

10 января — о важности любви и умении слышать друг друга в спектакле «Игра на клавишах души».

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