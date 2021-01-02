02.01.2021 (08:00)

В Пермском СВУ и Ростове-на-Дону будут работать выездные комиссии для отбора абитуриентов в вузы РВСН

В 2021 году для проведения профессионального отбора кандидатов на поступление в вузы РВСН будет организована работа выездных приемных комиссий на базах Пермского суворовского военного училища (СВУ) и общеобразовательных школ города Ростова-на-Дону. Они проводят набор в регионах проживания абитуриентов без их приезда в учебные заведения.

Специальные выездные группы будут состоять из представителей вузов, психологов и специалистов по физической подготовке. В состав выездных приемных войдут преподаватели академии и филиала, которые проведут дополнительные вступительные испытания для абитуриентов. По результатам экзаменов комиссия примет решение о зачислении кандидатов на обучение.

Специалисты совместно с работниками военкоматов определят профессиональную, психологическую пригодность, оценят здоровье и физическую подготовку кандидатов.

Кандидаты мужского пола, изъявившие желание проходить вступительные испытания посредством выездных приемных комиссий, направляют сформированные личные дела в военные комиссариаты Пермского края и Ростовской области.

Кандидаты женского пола проходят все вступительные испытания исключительно на базе академии (Балашиха, Московская область).

Твёрдое знание точных наук и хорошее владение русским языком — непременные условия для поступления в Военную академию Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого и её филиал. Математика, физика и русский язык — основные школьные предметы, по результатам которых идёт отбор в военно-учебное заведение. В ходе профессионального отбора в академию будут оцениваться профессионально-психологическая устойчивость и физический уровень подготовки.

В качестве кандидатов в курсанты по программам полной военно-специальной подготовки рассматриваются граждане со средним общим образованием.

Выпускники военных вузов получат квалификацию в соответствии с избранной специальностью и диплом государственного образца о высшем образовании с присвоением звания «лейтенант». Обучение длится пять лет.

В этом году по программе полной военно-специальной подготовки запланировано набрать более 1000 курсантов.

Также в филиале академии будет продолжена реализация программ среднего профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего звена (прапорщиков) со сроком обучения 2 года 6 месяцев и 2 года 10 месяцев, в 2020 году запланировано набрать более 100 курсантов.

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