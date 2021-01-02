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02.01.2021 (08:30)

Cвыше 15 традиционных татарских блюд разнообразили новогоднее меню мотострелков Ельнинской дивизии общевойсковой армии ЗВО в Брянской области

Свыше 15 традиционных татарских блюд разнообразили новогоднее меню военнослужащих мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа в городе Клинцы Брянской области.

В дни новогодних праздников военные повара организовали День национальной кухни и накрыли столы для более 500 военнослужащих.

На первое блюдо военнослужащие на выбор выбирали национальные супы республики Татарстан – олюш и токмач, а на второе - азу по-татарски, бешбармака, люля-кебаба из говяжьего фарша. Настоящий праздником для военнослужащих стали традиционные «десерты» татарского народа: многие впервые попробовали знаменитые эчпочмак, перепечи, баурсак и чак-чак.

Для военнослужащих мотострелкового полка была организована специальная культурно-развлекательная программа, на которую были приглашены специальные гости и народный ансамбль. Мотострелки ознакомились с народной музыкой, костюмами, декорациями, легендами и притчами народа.                 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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