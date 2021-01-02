02.01.2021 (08:00)
Сибирские мотострелки приехали на военной технике поздравить с Новым годом воспитанников детского социального центра
Военнослужащие мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированной в Кемеровской области, поздравили воспитанников Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Юргинского муниципального района «Солнышко» с Новым годом.
Неожиданностью для воспитанников стало то, что Дед мороз приехал к ним на военной технике. Военнослужащие совместно со сказочным персонажем подарили новогодние игрушки и сладкие подарки, пожелав здоровья, радости в жизни и исполнения всех желаний. Для детей военнослужащие организовали выставку военной техники, всех желающих прокатили на боевых машинах.
Дети в свою очередь поздравили военнослужащих ярким новогодним представлением и красочными поделками, изготовленными своими руками.
Для военнослужащих мотострелкового соединения уже стало доброй традицией посещать детей данного детского дома, общаться с ними и руководством учреждения по вопросам оказания необходимой помощи. Мероприятие проводилось со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.