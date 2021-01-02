02.01.2021 (07:30)

В 2020 году наплаванность кораблей Черноморского флота составила порядка 5000 ходовых суток

Экипажи кораблей и подводных лодок Черноморского флота (ЧФ) в 2020 году находились в море порядка 5000 ходовых суток.

Наплаванностью корабля принято считать время нахождения экипажа в море без захода в порт.

Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов кораблей, их регулярной деятельностью в составе постоянного соединения кораблей Военно-Морского Флота России в Средиземном море, а также с участием в СКШУ «Кавказ-2020» и выполнением других задач, связанных с предназначением.

В 2020 году корабли и суда обеспечения ЧФ выполнили более 40 дальних походов в Средиземное море, Атлантический и Индийский океаны и осуществили около 30 деловых заходов в порты иностранных государств.

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