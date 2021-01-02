02.01.2021 (07:00)

Воинские части общевойсковой армии ЗВО в 2021 году примут участие в СКШУ «Запад-2021»

В 2020 году в воинских частях общевойсковой армии Западного военного округ было проведено около 30 внезапных проверок боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей.

В 2021 году практика внезапных проверок соединений и воинских частей общевойсковой армии ЗВО будет продолжена, в частности, в ходе специальных мероприятий будут проверены вопросы приведения войск и сил армии в различные степени боевой готовности, практические действия подразделений по переброске их на значительные расстояния комбинированным способом в рамках участия в стратегическом командно-штабном учении «Запад-2021».

Особое внимание в ходе проверок будет уделяться вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации, оценке навыков командования в руководстве и выполнении мероприятий боевой готовности, а также проверке уровня боевой выучки личного состава и слаженности подразделений при выполнении поставленных задач.

Главные учения 2021 года планируется провести в едином замысле на фоне общей оперативно-тактической обстановки. Также будет учтен опыт современных вооруженных конфликтов. В ходе проведения СКШУ «Запад-2021» особое внимание планируется уделить борьбе с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на условного противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов, быстрому переходу от одного вида боевых действий к другому и созданию сложной, динамичной обстановки, максимальному использованию возможностей вооружения и военной техники в любое время суток, ведению боевых действий самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершению глубоких рейдов, охватов и обходов.

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