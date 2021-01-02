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02.01.2021 (06:30)

Военнослужащих ЮВО в Абхазии поздравили с Новым годом

В предновогодние и новогодние дни руководство российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) посетило полигоны и отдаленные районы республики, где поздравили военнослужащих с Новым 2021 годом.

На территории военного городка соединения в месте компактного проживания военнослужащих и членов их семей Дед Мороз и Снегурочка с подарками в сопровождении сказочных героев поздравили с Новым годом около 200 семей военнослужащих с детьми.

По плану культурно-досуговых мероприятий новогодних праздничных дней для семей военнослужащих соединения запланировано проведение 10 творческих, развлекательных и спортивно-оздоровительных мероприятий в формате утренников, ёлок и новогодних сказочных представлений для детей.

На полигонах и в отдаленных районах республики предусмотрено проведение поздравительных мероприятий, организация выступлений творческих коллективов.

Для военнослужащих по призыву будут организованы выступления художественных коллективов, спортивные праздники, конкурсы самодеятельности и просмотры военно-патриотических фильмов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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