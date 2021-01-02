02.01.2021 (06:00)

В войска ЦВО поступило около 45 единиц ракетно-артиллерийского вооружения в 2020 году

Около 45 единиц ракетно-артиллерийского вооружения поступило в соединения и воинские части Центрального военного округа в 2020 году.

Крупное обновление вооружения прошло в учебной центре боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области. Туда поступило 15 единиц, среди которых противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", "Хризантема", самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-СМ", а также разведывательные пункты, наблюдательные машины.

Впервые в учебный центр поступил современный комплекс звукотепловой разведки АЗК 1Б76 "Пенициллин", который предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Он может работать в диапазоне температур от - 50 до +50 градусов.

В соединения и воинские части Урала, Сибири и Поволжья поступили и радиолокационные станции "Аистенок", "Соболятник-О", звукометрические комплексы и другое оборудование для ведения мониторинга обстановки.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице