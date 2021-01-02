02.01.2021 (06:00)
В войска ЦВО поступило около 45 единиц ракетно-артиллерийского вооружения в 2020 году
Около 45 единиц ракетно-артиллерийского вооружения поступило в соединения и воинские части Центрального военного округа в 2020 году.
Крупное обновление вооружения прошло в учебной центре боевого применения ракетных войск и артиллерии в Саратовской области. Туда поступило 15 единиц, среди которых противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", "Хризантема", самоходные гаубицы "Акация" и "Мста-СМ", а также разведывательные пункты, наблюдательные машины.
Впервые в учебный центр поступил современный комплекс звукотепловой разведки АЗК 1Б76 "Пенициллин", который предназначен для разведки огневых позиций ствольной и реактивной артиллерии, а также зенитных и тактических ракет. Он может работать в диапазоне температур от - 50 до +50 градусов.
В соединения и воинские части Урала, Сибири и Поволжья поступили и радиолокационные станции "Аистенок", "Соболятник-О", звукометрические комплексы и другое оборудование для ведения мониторинга обстановки.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.