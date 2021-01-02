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02.01.2021 (05:30)

Экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии завершили первый этап подготовки к выходу в море

В пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии (КФл) под руководством командиров соединений проведён приём специальных курсовых задач К-1, проверена организация повседневной службы и подготовки корабля к бою и походу.

На данный момент успешно сдали курсовые задачи экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг», «Махачкала», «Волгодонск» и «Астрахань», а также рейдовых и базовых тральщиков.

В течение месяца более 30 экипажей боевых кораблей, катеров и судов обеспечения КФл проводили различные корабельные учения и тренировки по противовоздушной, противодиверсионной обороне, отработали мероприятия радиационной, химической и биологической защиты. В целях ухода от шаблонных действий морякам доводились внезапные вводные и задачи.

К концу января экипажи всех кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии завершат отработку и сдачу аналогичных курсовых задач.

Следующим этапом боевой подготовки корабельных соединений флотилии станет выход в Каспийское море с выполнением комплекса ракетных и артиллерийских стрельб по морским, воздушным и береговым целям.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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