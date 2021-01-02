02.01.2021 (05:00)

Около 50 гуманитарных акции проведено российскими военнослужащими в Киргизии

Около 50 гуманитарных акции провели военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, в 2020 году.

На протяжении года военные летчики доставляли продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, а также детским домам, расположенных в г. Кант.

В продуктовые наборы входили мука, мясо, крупы, макаронные изделия и консервы.

Объединенная российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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