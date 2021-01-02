Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2021 (05:00)

Около 50 гуманитарных акции проведено российскими военнослужащими в Киргизии

Около 50 гуманитарных акции провели военнослужащие объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизской Республике, в 2020 году.

На протяжении года военные летчики доставляли продукты питания, одежду и средства первой необходимости многодетным и малоимущим семьям, а также детским домам, расположенных в г. Кант.

В продуктовые наборы входили мука, мясо, крупы, макаронные изделия и консервы.

Объединенная российская объединенная военная база Кант в Киргизии является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Более 1,5 тонн фруктов украсили новогодний стол военнослужащих российской военной базы в Таджикистане
Российские военнослужащие в Таджикистане встретили Новый 2021-й год
Военные повара ЦВО приготовили около 500 различных национальных блюд в Новый год
Российские военнослужащие в Таджикистане поздравили ветеранов ВОВ с Новым годом

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false