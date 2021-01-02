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02.01.2021 (04:30)

Более 100 мероприятий культурно-досуговой работы будет проведено в общевойсковой армии ЗВО в период новогодних праздников

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированных в Ленинградской области, в период новогодних праздников пройдет уникальная культурная программа.

Так, для детей военнослужащих предусмотрены новогодние представления в гарнизонных домах офицеров. Для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву,  организованы выступления творческих коллективов Ленинградской области, тематические вечера, просмотры художественных кинофильмов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов.

В праздничные дни состоятся не только развлекательные, но и познавательные мероприятия. Военнослужащие объединения ознакомятся с сотнями достопримечательностей и музеев Санкт- Петербурга и Ленинградской области в формате видеоэкскурсий.  

Кроме того, особое внимание будет уделено спортивно- массовой работе. Помимо плановых мероприятий в воинских частях, запланировано проведение спортивных праздников для членов семей военнослужащих, в ходе которых каждый сможет опробовать свои силы в сдаче нормативов по физической подготовке, командных видах спорта, таких как мини-футбол и баскетбол, лыжной гонке и семейной эстафете. Все мероприятия будут проведены с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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