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02.01.2021 (04:00)

В 2020 году ТОФ принял участие в 11 конкурсах в рамках Армейских международных игр

В 2020 году Тихоокеанский флот принял участие в 11 конкурсах, которые проводились в рамках Международных армейских игр.  В частности, наиболее успешно военные моряки выступили конкурсах «Ключи от неба», где соревновались в стрельбе на комплексах «С-400» и «Панцирь-С», «Снайперский рубеж», «Военное ралли» и «Соколиная охота».

Примечательно, что в 7 конкурсах тихоокеанцы завоевали 11 призовых мест. Также, на международном этапе конкурсов «Морской десант» и «Глубина» моряки ТОФ в составе сборных команд стали победителями соревнований.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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