02.01.2021 (03:00)

Музей Дома офицеров Белогорского гарнизона можно посетить через видеоэкскурсию

Музей Дома офицеров Белогорского гарнизона можно посетить с помощью видеоэкскурсии. Материалы о музее подготовлены в коллективом культурного учреждения. В ходе 4 минутного видео рассказывается об уникальности и истории ценных экспонатов и боевой славе 35 Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа. Видеоэкскурсия размещена на официальной странице сайта Дома офицеров.

Музей ГДО состоит из двух залов. Основной раздел посвящен этапам Великой Отечественной войны и боевому пути 29 стрелкового корпуса, правопреемником которого является прославленное объединение. Созданный в 1943 году, корпус прошел весь путь кровопролитными боями от Орла до Данцига (ныне Гданьск, Польша). В музее располагаются множество экспонатов. Больше всего у посетителей вызывают интерес пушка «сорокапятка», которая принимала участие в разгроме Квантунской японской армии, пулемет, пулемет СГ-43 Горюнова, а также другие подлинные экспонаты привезенные фронтовиками и переданные музею.

Во втором зале размещены предметы и достижения коллектива Дома офицеров. Артисты и творческие коллективы как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время всегда поднимали боевой дух войск. В музее хранится чаша, подаренная в 1945г. на военном совете Краснознаменного Дальневосточного военного округа коллективу учреждения, за первое место во всеармейской олимпиаде.

Дом офицеров Белогорского гарнизона – одно из старейших культурных учреждений на Дальнем Востоке. Он образован 20 октября 1937 года. Основными направлениями культурной деятельности является культурно-воспитательная, военно-массовая, информационно-просветительная, культурно-творческая и культурно-досуговая работа.

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