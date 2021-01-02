Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.01.2021 (03:00)

Музей Дома офицеров Белогорского гарнизона можно посетить через видеоэкскурсию

Музей Дома офицеров Белогорского гарнизона можно посетить с помощью видеоэкскурсии. Материалы о музее подготовлены в коллективом культурного учреждения. В ходе 4 минутного видео рассказывается об уникальности и истории ценных экспонатов и боевой славе 35 Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа. Видеоэкскурсия размещена на официальной странице сайта Дома офицеров.

Музей ГДО состоит из двух залов. Основной раздел посвящен этапам Великой Отечественной войны и боевому пути 29 стрелкового корпуса, правопреемником которого является прославленное объединение. Созданный в 1943 году, корпус прошел весь путь кровопролитными боями от Орла до Данцига (ныне Гданьск, Польша).  В музее располагаются множество экспонатов. Больше всего у посетителей вызывают интерес пушка «сорокапятка», которая принимала участие в разгроме Квантунской японской армии, пулемет, пулемет СГ-43 Горюнова, а также другие подлинные экспонаты привезенные фронтовиками и переданные музею.

Во втором зале размещены предметы и достижения коллектива Дома офицеров. Артисты и творческие коллективы как в годы Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время всегда поднимали боевой дух войск. В музее хранится чаша, подаренная в 1945г. на военном совете Краснознаменного Дальневосточного военного округа коллективу учреждения, за первое место во всеармейской олимпиаде.

Дом офицеров Белогорского гарнизона – одно из старейших культурных учреждений на Дальнем Востоке. Он образован 20 октября 1937 года. Основными направлениями культурной деятельности  является культурно-воспитательная, военно-массовая, информационно-просветительная, культурно-творческая и культурно-досуговая работа. 

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Мобильные врачебно-сестринские бригады ВВО по борьбе с COVID-19 продолжают работать с пациентами в новогодние праздники
Командующий Амурским объединением ВВО генерал-майор Александр Санчик поздравил военнослужащих и их семьи с Новым годом
Новые формы и способы тактических действий войск внедряются в Приморском общевойсковом объединении ВВО
В новогодние каникулы в воинских частях ВВО в Забайкалье для военнослужащих и членов их семей пройдет более 100 праздничных мероприятий

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false