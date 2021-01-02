02.01.2021 (02:30)

В 2020 году Балтийский флот пополнился кораблями и новейшей военной техникой

В состав флота вошли малый ракетный корабль «Одинцово», вооружённый высокоточными ракетами «Калибр», и высокоскоростной транспортно-десантный катер проекта 02510 типа «БК-16». Ленинградская военно-морская база усилена дивизионом берегового ракетного комплекса «Бал». Соединение морской авиации флота получило многоцелевой тяжёлый истребитель Су-30СМ. На вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области, поступили 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками. В артиллерийское соединение армейского корпуса Балтийского флота, поступили новые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». В общей сложности флот пополнился десятками единиц современной боевой техники.

Есть благоприятные перемены и в социальной сфере. Продолжают вводится в строй новые и прошедшие ремонт казармы, столовые, спортивные комплексы. Более 400 военнослужащих и членов их семей справили новоселье в служебных квартирах. Обеспечение постоянным жильём идет по программам субсидирования и ипотечного кредитования, – всего в этом году военнослужащими было приобретено более 450 квартир и индивидуальных жилых домов.

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