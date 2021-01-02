02.01.2021 (02:00)

Современные боевые самолеты Су-35С поступили на вооружение армии ВВС и ПВО ВВО в четвертом квартале 2020 года

Современные боевые многоцелевые сверхманёвренные истребителей с управляемым вектором тяги поколения 4++ Су-35С поступили на вооружение объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) в конце 2020 года.

В настоящее время летающие машины задействованы в выполнении учебно-боевых задач в авиационных частях ВВО.

Летчики освоили истребители нового поколения Су-35С и успешно выполняют на них летно-тактические задания в ходе занятий по боевой подготовке, а также в совершенстве овладели самолетами при выполнении фигур высшего пилотажа.

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