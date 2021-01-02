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02.01.2021 (01:30)

В 2020 году более 3 тыс. жителей Ставрополья изъявили желание заключить контракт с Минобороны РФ и служить в войсках ЮВО

Более 3 тыс. жителей Ставропольского края в 2020 году обратились в пункт отбора граждан на военную службу по контракту и изъявили желание проходить службу в соединениях и частях, дислоцированных на территории Южного военного округа (ЮВО).

На выбор кандидатам было предоставлено более ста различных специальностей для службы в соединениях и частях общевойсковых армий ЮВО, Черноморского флота (ЧФ), Каспийской флотилии (КФл), и 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Также в 2020 году выросло количество молодых людей с высшим образованием желающих заключить контракт с Министерством обороны, но не прошедших службу по призыву. Таких насчитывается более 300 человек.

Высокий интерес к военной службе обуславливается престижем Вооруженных сил РФ, ежегодным повышением денежного содержания, социальными гарантиями, возможностью получения образования на льготных условиях, а также обеспечением постоянным жильем по программе накопительно-ипотечного кредитования.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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