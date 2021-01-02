02.01.2021 (01:02)
Для военнослужащих по призыву общевойскового объединения ВВО в Забайкалье в Новогодние праздники было подготовлено праздничное меню
Новогоднее меню с национальными блюдами народов России ежедневно предложено военнослужащим по призыву общевойскового объединения Восточного военного округа в праздничные дни.
Буузы, плов, шурпа, борщ, оригинальная выпечка, блюда из мяса, рыбы, курицы, более 15 видов салатов пробуют солдаты по призыву в обед. Военнослужащие также могут выбрать блюда в соответствии со своими религиозными убеждениями. Наряду с национальными блюдами сохраняется выбор традиционных, подаваемых регулярно. Праздничное меню дополняет расширенный выбор фруктов, конфет и печенья.
Все кулинарные изыски своеобразно сервированы и украшены в столовых соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае.
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